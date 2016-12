Kabel1 Doku 09:15 bis 10:15 Magazin Das Doku Magazin - täglich mehr verstehen Grenze Arizona: Donald Trump und seine Pläne vom Mauerbau an der Grenze zu Mexiko / Wildschweinplage: Was hat die Erderwärmung mit der Wildschweinplage zu tun, die jeden Herbst unsere Städte heimsucht? / Drone Racing L.A.: Sportart Drohnenrennen / Flugzeugträger Roosevelt: Vom Deck der "Roosevelt" aus starten Kampfjets zu Einsätzen D 2016 16:9 HDTV Merken Grenze Arizona: Donald Trump und seine Pläne vom Mauerbau an der Grenze zu Mexiko In Google-Kalender eintragen Moderation: Annika de Buhr Originaltitel: Das Doku Magazin - täglich mehr verstehen

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 234 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:15

Seit 87 Min. Tatsächlich... Liebe

Liebesfilm

VOX 08:05 bis 10:50

Seit 79 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 54 Min.