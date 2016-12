Nick 03:00 bis 03:25 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Der erste Tag / Schließfächer USA, D 2004 Merken Der erste Tag: Ned erklärt in der ersten Folge, was man tun muss, um den ersten Tag auf einer neuen Schule heil zu überstehen. Sein Freund Cookie macht gleich zu Anfang einen bösen Fehler und taucht in einer Daunenjacke auf, die die älteren Schüler einfach nur lächerlich finden. Moze würde gerne eine beste Freundin finden und versucht sich deshalb von den Jungs abzusetzen. Doch egal, in welchen Kurs sie sich einschreibt, Ned und Cookie bleiben ihr auf den Fersen. Bis Moze zu einem Trick greift... Schließfächer: Schulschließfächer sind der einzige private Rückzugspunkt, den man in der Middle School hat. Deswegen ist es wichtig ihn sauber zu halten, meint Ned. Als er jedoch einen etwas unangenehm riechenden Nachbarn bekommt, hat Ned ganz andere Sorgen und will unbedingt von stinkenden Timmy "Tuut Tuut" weg. Moze ist immer noch auf der Suche nach einer besten Freundin. Doch Suzie zerstört ihren Plan, da sie mithilfe ihres Super-Schließfachs immer alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ein erbitterter Kampf um die beste Schließfachausstattung beginnt und Moze geht als Sieger hervor. Jedoch ist sie nach wie vor ohne beste Freundin. Cookies Schließfach befindet sich am Ende des Universums, weswegen er immer zu spät zum Sport kommt. Nur durch Neds außergewöhnliche Einfälle schafft er es schließlich pünktlich zum Beginn des Sportunterrichts. Und Ned bekommt auch endlich sein langersehntes neues Schließfach in einer Gegend mit frischer Luft, aber dafür mit ganz neuen Problemen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Dan Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook) Christian Serratos (Suzie Crabgrass) Jim J. Bullock (Mr. Monroe) Ford Austin (Emt #2) Kendre Berry (Backpack Boy) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: David Kendall Drehbuch: Scott Fellows Musik: Scott Clausen, Emerson Palame, Emilio Palame