Nick 13:35 bis 13:55 Trickserie Sanjay & Craig Folge: 49 Die Zeitungsbarone / Schräge Vögel USA 2016 Zur Aufbesserung des Taschengelds tragen Sanjay und Craig Zeitungen aus. Aber leider geraten sie dabei auf die schiefe Bahn. // Sanjay und Craig bringen einem kleinen Vogel bei, was er für das Leben wissen muss. Doch das endet chaotisch. Originaltitel: Sanjay & Craig Regie: Matt Layzell, Blake Lemons Drehbuch: Mike Bertino, James Dirschberger, Derek Iversen, Tom Parkinson, Nick Bachman, Bryan Caselli, Katie C Altersempfehlung: ab 6