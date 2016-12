Nick 09:10 bis 09:35 Trickserie Willkommen bei den Louds Kröten und Diademe / Zwei Jungs und ein Baby USA 2015 Merken Lincoln will Lana anstelle von Lola zur Schönheitskönigin bei einer Misswahl machen. Doch das geht voll nach hinten los. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Loud House Regie: Chris Savino Altersempfehlung: ab 6

