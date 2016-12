RTS Un 19:00 bis 19:20 Sonstiges Couleurs locales Le meilleur de mars et avril 2016 CH 2016-12-27 03:55 Stereo Untertitel Merken Toute l'info romande présentée en alternance par Viviane Gabriel et François Egger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Viviane Gabriel Originaltitel: Couleurs locales