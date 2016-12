RTS Un 14:35 bis 16:10 Sonstiges Joséphine, ange gardien Le tableau noir F, B, CH 1998 Stereo Untertitel Merken Thierry Sevrin, la quarantaine, est professeur de français dans un lycée réputé difficile. Déprimé depuis la mort de sa femme, 3 ans plus tôt, il est la cible d'élèves particulièrement violents qui ont déjà conduit son meilleur ami et collègue à l'hôpital. Sa vie privée est un désastre et ses relations avec ses propres enfants se détériorent. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Patrick Pineau (Thierry) Natalia Dontcheva (Loanne) Jérémy Lippmann (Jérémy) Jean-Michel Leray (Erwan) Alain Rimoux (M Picard) Jérémie Lippmann (Jérémy) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Laurent Dussaux Drehbuch: Marie-Luce David, Laurent Chouchan, Michel Lengliney, Lorraine Lévy, Philippe Niang Kamera: Jean-Philippe Bouyer Musik: Didier Vasseur