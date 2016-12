Super RTL 22:25 bis 00:35 Komödie La Boum 2 - Die Fete geht weiter F 1982 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vic ist mittlerweile 15 Jahre alt und noch immer ohne Freund. Das scheint sie allerdings nicht besonders zu stören, denn anders als ihre Freundin Penelope, ist sie auch ohne Jungen glücklich. Doch dann lernt sie während einer Zugfahrt Philippe kennen und verguckt sich in ihn. Doch ist er wirklich der Richtige für Vic? Unterdessen entwickelt sich auch die ehemals zerrüttete Ehe ihrer Eltern wieder in eine andere Richtung. Doch dass Vics Vater als Dentalwissenschaftler nach Lyon gehen will, passt ihrer Mutter überhaupt nicht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sophie Marceau (Vic) Brigitte Fossey (Françoise Beretton) Pierre Cosso (Philippe Berthier) Sheila O'Connor (Pénélope Fontanet) Alexandre Sterling (Mathieu) Jean Leuvrais (Portal) Daniel Russo (Etienne) Originaltitel: La Boum 2 Regie: Claude Pinoteau Drehbuch: Danièle Thompson, Claude Pinoteau Musik: Vladimir Cosma, Renaud Altersempfehlung: ab 12