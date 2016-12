Super RTL 20:15 bis 22:25 Komödie La Boum - Die Fete F 1980 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vic ist 13 Jahre alt und zieht gerade mit ihren Eltern nach Paris. Ihre Mutter verdient ihr Geld als Comiczeichnerin, ihr Vater ist Zahnarzt. Vic gelingt es dank ihrer aufgeschlossenen Art schnell, neue Freunde in der Stadt zu finden. Insbesondere Penelope, ein gleichaltriges Mädchen, das allerdings schon Erfahrungen mit Jungen hat und deren kleine Schwester Samantha, haben es Vic angetan. Als sie sich in ihren Schulkameraden Mathieu verliebt, gibt es bereits nach kurzer Zeit erste Konflikte. Doch nicht nur die Teenager brauchen in der Liebe Nachhilfe, auch Vics Eltern machen eine stürmische Zeit durch... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sophie Marceau (Victoire ?Vic? Beretton) Claude Brasseur (François Beretton) Brigitte Fossey (Françoise Beretton) Denise Grey (Poupette) Alexandre Sterling (Mathieu) Sheila O'Connor (Pénélope) Alexandra Gonin (Samantha) Originaltitel: La Boum Regie: Claude Pinoteau Drehbuch: Daniele Thompson, Claude Pinoteau Kamera: Edmond Sechan Musik: Vladimir Cosma Altersempfehlung: ab 12