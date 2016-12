Super RTL 13:35 bis 14:00 Trickserie Sally Bollywood Kakerlaken-Kapriolen / Die Internet-Intrige F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Im Zuge eines Bio-Projektes erschafft ein Schüler eine genetisch veränderte Superkakerlake. Als diese plötzlich ohne jede Spur verschwindet, starten Sally und Dowee ihre Ermittlungen, obwohl Sally wegen schlechter Mathenoten eigentlich von ihrem Vater zum Lernen verdonnert wurde. Um herauszufinden, wer die Mutantenkakerlake gestohlen hat und aus welchem Grund, schleichen sich Sally und Doowee nachts in das Schullabor... 2. Geschichte: Stan, ein Mitschüler von Sally und Doowee wendet sich an die beiden, da von ihm ein gefälschtes Foto im Internet kursiert, das ihn nicht gut dastehen lässt. Sally und Doowee ziehen bei ihren Ermittlungen alle Register, um herauszufinden, wer hinter dieser Gemeinheit steckt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6