Super RTL 07:00 bis 07:10 Trickserie Die Oktonauten Die Oktonauten und die Quallenblüte GB, IRL, USA 2010 Stereo HDTV Live TV Merken Sebastian beobachtet über Nacht ganz allein in einem der U-Boote die Röhren-Aale, während die anderen Oktonauten schon schlafen. Am nächsten Morgen wimmelt es draußen plötzlich von tausenden riesigen, giftigen Seenesselquallen. Professor Tintling erklärt den Oktonauten, dass es manchmal zu einer Quallenblüte kommt, wenn Quallen irgendwo genug Nahrung und keine natürlichen Feinde vorfinden. Da Sebastian mit eingeschaltetem Licht eingeschlafen ist, kann er nicht mehr zurück zur Zentrale fahren. Und so machen sich Käpt'n Barnius, Kwasi und Peso auf, um ihm zu helfen. Doch ihr Unterwasserboot bleibt zwischen den Quallen stecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Octonauts Regie: Monica Kruse, Lars Julio Muri Drehbuch: Gabe Pulliam

