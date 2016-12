RTL Plus 20:15 bis 21:50 Krimi Doppelter Einsatz Langer Samstag D 2002 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Ostersamstag: Die beiden Kommissarinnen vom KK 15, Ellen und Sabrina, haben Bereitschaftsdienst und wollen sich nur etwas zu essen besorgen. Auf dem Parkplatz eines großen Einkaufszentrums fallen ihnen zwei Männer auf, die Waffen unter ihren Mäntel verbergen. Ellen und Sabrina folgen ihnen. Schließlich entdecken sie die beiden - inzwischen Vermummten -, im Büro des Filialleiters, das sich, für die Kunden nicht einsehbar, zwischen Lager und Einkaufshalle befindet. Der Filialleiter sitzt gefesselt auf seinem Stuhl und wird offensichtlich von dem älteren der beiden Gangster verhört. Während Sabrina die Kunden aus dem Geschäft lotst und das mobile Einsatzkommando benachrichtigt, wird Ellen Zeugin, wie die Situation im Filialleiterbüro eskaliert. Bei einem Handgemenge mit den Gangstern fällt der Filialleiter unglücklich und stirbt. Die beiden Täter sind entsetzt, denn das war es nicht, was sie wollten. Das Einkaufszentrum ist für den Zugriff des Einsatzkommandos komplett geräumt. Nur eine junge Auszubildende taucht plötzlich vor dem Büro auf. Ellen und die junge Auszubildende Marion werden von den beiden Gangstern als Geiseln genommen. Die Vier sitzen in der Falle. Das Einkaufszentrum ist umstellt. Trotzdem gelingt es den beiden Gangstern, durch eine List mit ihren Geiseln zu fliehen. Es folgt eine Odyssee durch Hamburg, bei der Ellen souverän die Nerven behält, während die beiden Täter, die sich als alles andere als schwere Jungs herausstellen, mit der Situation vollkommen überfordert sind. Sabrina und ihre Kollegen machen sich auf die Suche nach den Geiseln und Geiselnehmern und finden nach und nach mehr über die Hintergründe des Verbrechens heraus. Je näher Ellen die Täter kennen lernt, desto mehr fragt sie sich, ob die beiden nicht eher Opfer sind, und ob der wahre Täter nicht ganz wo anders zu suchen ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Despina Pajanou (Sabrina Nikolaidou) Petra Kleinert (Ellen Ludwig) Gerhard Garbers (Bertil Jensen) Konstantin Graudus (Mike Lehmann) Jockel Tschiersch (Karl-Heinz Dilba) Jürgen Janza (Peter Ahlers) Felix Theissen (Thomas Ludwig) Originaltitel: Doppelter Einsatz Regie: Thorsten Näter Drehbuch: Thorsten Näter Kamera: Achim Hasse