Sat.1 15:00 bis 16:00 Dokusoap Auf Streife D 2016 2016-12-27 03:55 16:9 HDTV Merken Einer Praktikantin in einem Möbelhaus geschieht ein Missgeschick: Sie hilft einer Kundin dabei, ein Kinderbett in ihr Auto zu tragen, welches noch nicht bezahlt ist. - Ein Immobilienmakler steht in der Wohnung einer 33-Jährigen. Diese allerdings weiß nicht, dass ihre Wohnung zur Vermietung frei ist. - Ein Vater geht auf die Lehrerin seines Sohnes los. Hintergrund ist, dass er keine Zulassung zum Abitur bekommt. Doch die schlechte schulische Leistung ist nicht der einzige Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife