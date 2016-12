kabel eins 13:00 bis 14:00 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Schwarz und Weiß USA 2005 Merken Jeffries ist der Einzige, der einen Mord aus dem Jahr 1963 nie vergessen hat: Damals wurde ein junger Schwarzer getötet, und er entdeckte die Leiche. Als eines Tages am Ort des Verbrechens keine Blumen mehr für den Toten liegen, fällt dies Jeffries sofort auf. Er rollt den Fall noch einmal auf, und die Zeit der Rassenunruhen erscheint wieder vor seinem inneren Auge. Schwarze und weiße noch lebende Zeitzeugen werden zum Fall des toten Jungen befragt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Adilah Barnes (Mathilde 2005) Billy Brown (Donald Williams) Originaltitel: Cold Case Regie: Paris Barclay Drehbuch: Veena Sud Kamera: Cort Fey Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 16