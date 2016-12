kabel eins 11:10 bis 12:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Blackout USA 2005 16:9 HDTV Merken Als der Rucksack der jungen Studentin Skye gefunden wird, die seit sieben Jahren vermisst wird, rollt man ihren Fall neu auf: Skye hatte damals ein Verhältnis mit ihrem Professor, und als sie schwanger wurde und spurlos verschwand, verdächtigte man ihn des Mordes an seiner Studentin. Er legte ein Geständnis ab, das er jedoch später widerrief. Nun tauchen Vernehmungsprotokolle auf, die die Ereignisse von damals in einem völlig anderen Licht erscheinen lassen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Joshua Gomez (James Mackeroy) Originaltitel: Without a Trace Regie: Martha Mitchell Drehbuch: David M. Goodman Kamera: John B. Aronson Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek, Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12