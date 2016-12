kabel eins 08:30 bis 09:25 Krimiserie Navy CIS Der Hinterhalt USA 2007 16:9 HDTV Merken Paula Cassidys Team ist in einen heiklen Fall involviert, der sich um eine terroristische Organisation windet. Dabei tappen zwei ihrer Agenten in eine Falle und kommen bei einem Selbstmordanschlag ums Leben. Cassidy gibt sich für diesen schrecklichen Vorfall die Schuld und will nun mit der Unterstützung von Gibbs die Verantwortlichen zur Strecke bringen, die ihre Männer auf dem Gewissen haben. Während der Ermittlungen lüftet Gibbs ein Geheimnis, das einen seiner Leute betrifft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Jessica Steen (Special Agent Paula Cassidy) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: John C. Kelley Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6

