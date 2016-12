kabel eins 06:25 bis 07:30 Krimiserie Quincy Quincy im Abseits USA 1982 16:9 HDTV Merken Quincy soll m Mordprozess gegen den Gangsterboss Victor Ramsey aussagen und beweisen, dass Ramsey sein Opfer so unter Druck gesetzt hat, dass dieser an einem Herzinfarkt verstarb. Unglücklicherweise gelingt es Ramseys Sohn Joseph, Quincys Reputation durch einen Trick zu zerstören. Er unterstellt ihm, Beweise zu Ungunsten seines Vaters manipuliert zu haben. Quincy hat drei Wochen, um seinen guten Ruf wiederherzustellen - und dann den Verbrecher zu überführen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) John S. Ragin (Dr. Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Tige Andrews (Victor Ramsey) Garry Walberg (Frank Monahan) Joseph Sirola (Sal Angeletti) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Michael J. Kane Drehbuch: Sam Egan Kamera: Frank R. Hale Musik: Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 6

