WDR 14:35 bis 16:00 Familienfilm Der kleine Nick B, F 2009 Untertitel HDTV Nominiert für einen Europäischen Filmpreis Der kleine Nick führt ein friedliches Leben: Er hat Eltern, die ihn lieben, eine Clique von fabelhaften Freunden - und er hat überhaupt kein Bedürfnis, daran irgendetwas zu ändern. Doch eines Tages belauscht Nick ein Gespräch seiner Eltern und denkt fortan, seine Mutter sei schwanger. Er gerät in Panik und fürchtet das Schlimmste: ein kleiner Bruder! Nicks Eltern werden keine Zeit mehr für ihn haben. Vielleicht werden sie ihn sogar aussetzen, im Wald, wie den Däumling im Märchen. Um diesem unglücklichen Schicksal zu entgehen, entwirft der kleine Nick eine Strategie, um sich für seine Eltern unentbehrlich zu machen. Doch obwohl er sich alle Mühe gibt, tritt er in ein Fettnäpfchen nach dem anderen und beschwört mit der Zeit immer mehr Ärger herauf. Schauspieler: Maxime Godart (Nick) Kad Merad (Nicks Vater) Valérie Lemercier (Nicks Mutter) Sandrine Kiberlain (Lehrerin) François-Xavier Demaison (Hühnerbrüh) Michel Duchaussoy (Direktor) Daniel Prévost (M. Moucheboume) Originaltitel: Le petit Nicolas Regie: Laurent Tirard Drehbuch: Grégoire Vigneron, Laurent Tirard Kamera: Denis Rouden Musik: Klaus Badelt