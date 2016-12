WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Wie eine Elefanten-Freundschaft beginnt D 2013 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Das Pelikanrevier wird umgebaut. Damit hier keiner den Abflug macht, werden die Vögel für ein paar Tage umquartiert. Eine gefährliche Riesenschlage? Von wegen - Boa Anton ist lammfromm und bei Groß und Klein extrem beliebt. Fische kauft man eigentlich im Fischladen, aber wo bekommt man gleich 15 Tonnen her? Elefantenbaby Ludwig trifft heute zum ersten Mal auf seine kleine Schwester. Fürchtet er sich etwa vor ihr? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.