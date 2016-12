WDR 08:20 bis 09:50 Komödie Vater braucht eine Frau D 2002 2016-12-27 01:25 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der beruflich erfolgreiche Rechtsanwalt Dr. Frank Neu ist allein erziehender Vater von vier aufgeweckten Kindern, die ihren Daddy per Kontaktanzeige verkuppeln wollen. Als die attraktive Pädagogin Verena seinen Haushalt übernimmt und er zur gleichen Zeit mit der Fotografin Steffi der Liebe seines Lebens begegnet, hat Frank einige Mühen, um sich unter den vielen neuen Frauen in seinem Leben zurecht zu finden. - "Vater braucht eine Frau" ist eine turbulente Beziehungskomödie mit Peter Lohmeyer, Sonsee Ahray Floetmann, Ursula Karven und August Zirner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Lohmeyer (Dr. Frank Neu) Georg Hans (Benjamin 'Benny' Neu) Nadine Fano (Saskia Neu) Benjamin Seidel (Felix Neu) Maximilian Köster (Thomas Neu) Ursula Karven (Steffi Bungert) Sonsee Neu (Verena Plank) Originaltitel: Vater braucht eine Frau Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Christoph Mattner, Peter Studthalter Kamera: Joachim Jung Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming

