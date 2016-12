WDR 07:00 bis 08:20 Kinderfilm Casper und Emma sind beste Freunde N 2013 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Casper und Löwilo sollen heute zum ersten Mal in den Kindergarten, wissen aber noch nicht so recht, ob sie überhaupt hin möchten. Die anderen Kinder dort sind so laut und Mama und Papa sind auch nicht da... Emma ist schon etwas länger im Kindergarten und bereitet zusammen mit Hasenpfötchen ihren fünften Geburtstag vor, der nur noch fünf Tage entfernt ist! Casper und Emma werden auf Anhieb beste Freunde. Sie besuchen gemeinsam ein Tierheim und schauen sich die Hunde und Kaninchen an. Emma möchte am liebsten sofort einen Hund mitnehmen! Dann macht der Kindergarten einen Ausflug auf eine Feuerwache. Dort wirft Lili Hasenpfötchen in einen Mülleimer und nun wird überall nach Hasenpfötchen gesucht. Am nächsten Tag ist endlich Emmas fünfter Geburtstag, aber ohne Hasenpfötchen kann sie sich selbst über die schönsten Geschenke nicht so richtig freuen. Doch dann hat Emma eine Idee, wie sie Hasenpfötchen vielleicht doch noch finden kann... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nora Amundsen (Emma) Elias Søvold-Simonsen (Casper) Janne Formoe (Maria) Ivar Nørve (Großvater) Hilde Lyrån (Hilde) Markus Tønseth (Harald) Tone Johnsen (Tante Randi) Originaltitel: Karsten og Petra blir bestevenner Regie: Arne Lindtner Næss Drehbuch: Line Grünfeld Kamera: Dániel Garas

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 340 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 100 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 100 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 100 Min.