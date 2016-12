kabel eins 16:55 bis 17:55 Magazin Abenteuer Leben täglich Der kälteste Ort der Welt D 2016 16:9 HDTV Merken Mitten in Sibirien, 2.900 km vom Nordpol entfernt liegt Oimjakon. Weltberühmt wurde der 500-Seelen-Ort wegen der niedrigsten je gemessenen Temperatur aller bewohnten Gebiete: Unter minus 70 Grad! Warum leben hier Menschen? Und wie können sie unter so extremen Tiefsttemperaturen arbeiten, zur Schule gehen oder einkaufen? Diesen Fragen geht "Abenteuer Leben täglich"-Reporter Igor Rosenfeld nach. Und: Kontrast: Sofa Deutschland vs. Kenia In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Johannes Zenglein Originaltitel: Abenteuer Leben täglich