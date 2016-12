RTL Passion 01:25 bis 02:15 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm In Nöten E 2002 Merken Cristóbal wird im Lehrerzimmer bei seinen Vorbereitungen für eine Pornosynchronisation erwischt. Da seine Kollegen von seiner Nebentätigkeit nichts wissen, wird die Situation von ihnen vollkommen fehlinterpretiert. Nur Adela klärt er schließlich über die Hintergründe auf und erfährt im Gegenzug, dass Adela sich ihr Lehrergehalt in einer Strip-Bar aufbessert. Silvia gewinnt das Stipendium und bringt dadurch alle anderen Schüler gegen sich auf, ist sie doch die Nichte der Stifterin Alicia Jáuregui. Unterdessen entdeckt Pedro beim Putzen in der Cafeteria eine Handtasche, in der ein Umschlag mit Geld steckt. In seiner Geldnot kann er nicht widerstehen und steckt den Umschlag ein. Es stellt sich jedoch heraus, dass die Tasche Carmen gehört, die von dem Geld ein neues Klavier für die Schule kaufen wollte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto "Rober" Arenales) Beatriz Luengo (Dolores "Lola" Fernandez) Mónica Cruz (Silvia Jauregui) Silvia Marty (Ingrid Munoz) Lola Herrera (Carmen Arranz) Beatriz Rico (Diana de Miguel) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal