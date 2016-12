RTL Passion 18:40 bis 19:25 Serien Providence Programmplanung USA 2002 2016-12-28 11:05 Merken Sydney ist genervt, weil Owen kaum noch Zeit für sie hat und bei einem gemeinsamen Abendessen, das auch noch in einem Imbiss stattfindet, seine Akten studiert. Ausgerechnet in dieser Gemütslage rettet Syd einem jungen Mann namens Kevin das Leben, der sich sofort in sie verknallt. Schon zwei Stunden später taucht er zu Sydneys Freude im St. Clare's auf und lädt sie zum Essen ein. Owen ist weniger begeistert von Syds charmantem Verehrer und unternimmt sein Möglichstes, um seinen Patzer wieder gut zu machen. Jackson bietet Joanie an, ihr das College Leben zu zeigen, das sie bisher immer vermisst hat. Die beiden besuchen eine Toga Party, bei der Joanie sich schrecklich betrinkt. Anschließend besteigt das angeheiterte Paar den Glockenturm, wo es zu einem ersten Kuss kommt. Obwohl Meredith wieder zurück ist, kann sich Jim unterdessen den Avancen Georgias nicht entziehen. Sie überredet ihn zu einem Motorradtrip nach Portland, den Jim jedoch vorzeitig abbricht, um sich bei Meredith zu entschuldigen. Dabei entdecken die beiden, dass sie weit mehr als freundschaftliche Gefühle füreinander hegen. Derweil vertritt Robbie die hochschwangere Tina bei einer Elternverbandssitzung und wird prompt zum neuen Präsidenten des Verbands gewählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Dana Daurey (Heather) Maria Pitillo (Tina) George Newbern (Owen Frank) Originaltitel: Providence Regie: James Quinn Drehbuch: Terrence Coli