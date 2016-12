RTL Passion 08:55 bis 09:20 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-12-27 15:30 Merken Richard erfährt, was in seiner Abwesenheit zwischen Simone und Jenny vorgefallen ist und bemüht sich um die Aussöhnung der beiden. Als Jenny dabei fallen lässt, dass zwischen Simone und Vincent mehr läuft als die beiden zugeben, weist Richard sie in die Schranken und stellt sich voll und ganz hinter Simone. Doch dann fällt auch ihm auf, wie vertraulich Vincent die Nähe von Simone sucht. Als Falko Jenny um ein weiteres Date bittet, kämpft Deniz mit der Eifersucht. Dabei hat Jenny überhaupt keinen Kopf für Falko. Sie will vielmehr Richard von ihrer Version des Konflikts mit Simone überzeugen. Doch obwohl Richard Jenny glaubt, stellt er sich auf Simones Seite. Deniz fängt sie auf, doch das quält sie nach seiner Abfuhr nur... Vanessa und Christoph sind total glücklich, dass Henry gesund und munter ist - wäre da nur nicht der permanente Schlafmangel. Christoph glaubt, dass es Zeit für eine erste erzieherische Maßnahme ist und will sanft in seinen Schlafrhythmus eingreifen. Doch er muss erkennen, dass sein Sohn seinen eigenen Kopf hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt

