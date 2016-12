RTL Passion 03:00 bis 03:25 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2016-12-31 06:00 Merken Annette kann nicht glauben, wirklich mit Tom geschlafen zu habe. Doch als sie von Vanessa erfährt, dass Tom schon lange in sie verliebt ist, kommt sie ins Grübeln. Alarmiert versucht sie, die letzten Wochen zu rekapitulieren und glaubt schließlich erschüttert, dass es wirklich zum Sex mit Tom gekommen ist. Deniz ist in Panik. Er hat Roman betrogen - mit Jessica, der Freundin seines Vaters! Als Jessica mit dem Gedanken spielt, Marian gegenüber mit offenen Karten zu spielen, versucht Deniz sie flehend davon abzuhalten. Schließlich sind sich beide einig, den Vorfall zu vergessen, doch werden sie es angesichts ihres schlechten Gewissens schaffen? Langsam wird es für Katja ernst. Die Deutsche Meisterschaft steht kurz bevor und die ersten Mitstreiterinnen reisen an. Und die sind in blendender Verfassung. Katja setzt sich noch mehr als sonst unter Druck, auch wenn das ganze Team fest an sie glaubt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Jörg Mielich Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser