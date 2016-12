RTL Passion 13:30 bis 13:55 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2017-01-01 03:50 Merken Cecile entweicht ihrer Mutter in die Holding. Während Konstanze Ceciles Abwesenheit nutzt, um Näheres über Leonard zu erfahren, muss Cecile Johannes vormachen, dass das Verhältnis zu ihrer Mutter wieder entspannt sei. Ausgerechnet als Cecile Leonard von Sehnsucht getrieben kurz in der Kneipe trifft, sucht Konstanze diesen auf, um mit ihm zu reden, und ertappt die beiden. Als Cecile ihre Mutter nicht beruhigen kann, entbrennt ein heftiger Streit. Gerade als Cecile Konstanze rauswerfen will, um zu verhindern, dass sich die Lage noch mehr verschärft, platzt Johannes in die Situation. Carla prophezeit Ansgar, dass seine Arroganz und soziale Inkompetenz ihn irgendwann zu Fall bringen werden. Doch Ansgar lässt Carlas Kampfansage an sich abprallen. In seinem Triumph fühlt er sich nicht nur unbesiegbar, sondern auch unwiderstehlich. Er lässt sich unwissentlich auf den Flirt mit Elke Käpplers Nichte Nathalie ein, die er trotz ihrer zahlreichen Hinweise nicht erkennt. Erst als Nathalie im Schloss auftaucht und Carla sie im Gegensatz zu Ansgar sofort erkennt, wird ihm die von Carla prophezeite Ignoranz peinlich vor Augen geführt. Nachdem Felix erfahren hat, dass Bernd im Gefängnis sitzt, trifft er auf die verzweifelte und inzwischen mittellose Vanessa, über die Felix erfährt, dass Bernd auch aufgrund von Sylvias verweigertem Alibi verhaftet wurde. Obwohl Sylvia vor Felix zugibt, dass Vanessas Anschuldigung stimmt, ist Felix allein daran interessiert, Bernd büßen zu lassen. Felix genießt den Triumph über Vanessas Vater - bis er betroffen erkennt, wie sehr Vanessa leidet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics