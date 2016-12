sixx 11:15 bis 12:10 Fantasyserie Witches of East End Der Tag vor der Hochzeit USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Trotz eines Wiederherstellungsrituals bleiben Freyas Zauberkräfte verschwunden. Nachdem die wehrlose Freya zudem noch von Penelope angegriffen wird, steht fest: Victor muss zu Hilfe gerufen werden. Unterdessen steigert sich Mike immer mehr in seinen Hexenwahn und zwingt Ingrid unter Androhung von Gewalt, ihre magischen Kräfte unter Beweis zu stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Ormond (Joanna Beauchamp) Mädchen Amick (Wendy Beauchamp) Jenna Dewan Tatum (Freya Beauchamp) Rachel Boston (Ingrid Beauchamp) Daniel DiTomasso (Killian Gardiner) Eric Winter (Dash Gardiner) Joel Gretsch (Victor) Originaltitel: Witches of East End Regie: Patrick R. Norris Drehbuch: Maggie Friedman, Melissa de la Cruz, Josh Reims Kamera: Robert Aschmann Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 12