Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Verantwortungslos USA 2011 Meredith wird immer noch mit Fruchtbarkeitsmedikamenten behandelt, damit Derek und sie ein Baby kriegen können. Eines Morgens ist ihre Sehkraft deutlich gestört und wird über den Tag hindurch immer schlechter. Owen und Christina führen unfreiwillig das Kinderwunsch-Gespräch. Er muss betrübt feststellen, dass Cristina es gar nicht in Erwägung zieht, Kinder zu bekommen. Lucy, Callies Gynäkologin, empfiehlt eine Fruchtwasseruntersuchung - Mark ist jedoch vehement dagegen. Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Kim Raver (Dr. Teddy Altman) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Debbie Allen Drehbuch: Debora Cahn Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12