sixx 15:10 bis 15:40 Dokusoap Mein Schnäppchen in Weiß! Die Schönheitskönigin USA 2013 16:9 HDTV Merken Während Braut Velvet und ihre Tante über den perfekten Schnitt des Brautkleides streiten, hat es Alida auf ein sexy Kleid mit tiefem Rückenausschnitt abgesehen. Braut Carolyn sucht unterdessen verzweifelt nach ihrem Traumkleid von Vera Wang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Cupo (Herself) Leslie Deangelo (Herself) Rick Deangelo (Himself) Gabrielle Leavitt (Herself) Allison Rolli (Herself) Barbara Schofield (Herself) Originaltitel: I Found the Gown