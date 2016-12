Pro7 MAXX 10:25 bis 11:30 Dokumentation Honigdachse - Keine Angst vor niemand GB 2014 2016-12-28 05:55 16:9 HDTV Merken Groß und furchterregend sind sie nicht gerade. Trotzdem gelten Honigdachse als die "harten Knochen" Afrikas. Sie sind berüchtigt für ihren Mut und ihren kräftigen Biss und schrecken angeblich vor nichts zurück, nicht einmal vor Löwen. In dieser Dokumentation kommen Biologen und Experten zu Wort, die sich umfassend mit dem Verhalten und der Persönlichkeit dieser bemerkenswert cleveren Tiere auskennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Honey Badgers - Masters of Mayhem Regie: Steve Gooder