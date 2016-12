Pro7 Fun 20:15 bis 21:55 Komödie Paul - Ein Alien auf der Flucht USA, GB 2011 2016-12-31 09:45 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Davon haben zwei von Sci-Fi besessene englische Nerds immer geträumt: Endlich können sie im Land ihrer Träume, das nicht nur in Film und Comics immer wieder von Aliens besucht wird, den Spuren außerirdischer Reisender folgen. Doch es kommt noch besser: Paul, ein echter E.T., läuft ihnen nach seiner Flucht aus der Area 51 vor die Füße. Nach über 60 Jahren Zwangsaufenthalt will Paul nur zurück zum Heimatplaneten, doch zuvor lehrt der coole, relaxte Typ aus dem All seinen neuen Freunden, Spaß auf der Erde zu haben. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Simon Pegg (Graeme Willy) Nick Frost (Clive Gollings) Kristen Wiig (Ruth Buggs) Jason Bateman (Agent Zoil) Sigourney Weaver (Big Boss) Bill Hader (Haggard) John Carroll Lynch (Moses Buggs) Originaltitel: Paul Regie: Greg Mottola Drehbuch: Nick Frost, Simon Pegg Kamera: Lawrence Sher Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 12