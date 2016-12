Pro7 MAXX 04:20 bis 05:00 SciFi-Serie Earth: Final Conflict Palastrevolution USA 1997 Merken Während eines weltweit übertragenen Footballspiels erscheint Jonathan Doors auf den Bildschirmen. Eigentlich gilt er als tot. Doors will eine Revolution gegen die Taelons starten. Die Companions reagieren, indem sie Da'an absetzen und Zo'or seinen Posten übertragen. Doch Boone und Lili wollen alles daran setzen, dass Da'an wieder ins Amt kommt - schließlich ist er der einzige Taelon, der die Menschen wirklich versteht. Also planen sie eine Intrige gegen Zo'or. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Kilner (William Boone) Lisa Howard (Captain Lili Marquette) Von Flores (Agent Ronald Sandoval) David Hemblen (Jonathan Doors) Richard Chevolleau (Augur) Leni Parker (Da'an) Majel Barrett (Dr. Julianne Belman) Originaltitel: Earth: Final Conflict Regie: Milan Cheylov Drehbuch: Paul Gertz, Gene Roddenberry Kamera: Michael McMurray Musik: Micky Erbe, Maribeth Solomon Altersempfehlung: ab 12

