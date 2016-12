Pro7 MAXX 02:30 bis 04:20 SciFi-Film Star Trek IV - Zurück in die Gegenwart USA 1986 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf dem Rückweg von Vulkan erreicht die Enterprise-Crew ein Hilferuf der Erde: Der Heimatplanet wird von einer Sonde bedroht, die unverständliche Signale abgibt. Nachdem die Botschaft als Buckelwal-Gesang identifiziert ist, reisen Kirk und seine Leute ins 20. Jahrhundert zurück, um ein Exemplar der längst ausgestorbenen Spezies zu bergen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Admiral James T. Kirk) Leonard Nimoy (Captain Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Lieutenant Commander Montgomery 'Scotty' Scott) George Takei (Lieutenant Hikaru Sulu) Walter Koenig (Commander Pavel Chekov) Nichelle Nichols (Lieutenant Nyota Uhura) Originaltitel: Star Trek IV: The Voyage Home Regie: Leonard Nimoy Drehbuch: Steve Meerson, Peter Krikes, Harve Bennett, Nicholas Meyer, Leonard Nimoy Kamera: Donald Peterman Musik: Leonard Rosenman Altersempfehlung: ab 12