Pro7 MAXX 20:15 bis 22:20 SciFi-Film Star Trek III - Auf der Suche nach Mr. Spock USA 1984 2016-12-27 00:55 16:9 HDTV Spocks Vater Sarek bittet Kirk darum, die Leiche seines Sohnes auf dem Heimatplaneten Vulkan zur Ruhe zu betten. Sarek glaubt, dass Spocks Geist auf mysteriöse Weise überlebt hat. Doch bevor die Crew der Enterprise Nachforschungen anstellen kann, muss sie sich mit dem machtgierigen Klingonen-Kommandanten Kruge auseinander setzen ... Schauspieler: William Shatner (Admiral James T. Kirk) Leonard Nimoy (Captain Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard "Pille" McCoy) James Doohan (Comdr. Montgomery "Scotty" Scott) Walter Koenig (Comdr. Pavel Chekov) George Takei (Comdr. Hikaru Sulu) Nichelle Nichols (Comdr. Nyota Uhura) Originaltitel: Star Trek III: The Search for Spock Regie: Leonard Nimoy Drehbuch: Harve Bennett Kamera: Charles Correll Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 12