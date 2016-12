SAT.1 Gold 13:30 bis 14:25 Serien Love Boat Gophers große Super-Show USA 1979 Merken Seit sechs Jahren gehen die Schwestern Olivia und Joan zusammen auf Kreuzfahrt, um es so richtig krachen zu lassen. Doch dieses Mal ist alles anders: Olivia hat ihren Ehemann Byron mitgebracht. Die Witwe Mrs. Latham erlebt beim Boarding eine Überraschung - ihr Blumenhändler Mr. Dobson ist mit an Bord und erwartet sie bereits mit einer Rose. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gavin MacLeod (Captain Merrill Stubing) Bernie Kopell ("Doc" Adam Bricker) Fred Grandy ("Gopher" Smith) Ted Lange (Isaac Washington) Lauren Tewes (Julie McCoy) Originaltitel: The Love Boat Regie: Alan Rafkin Drehbuch: Lee Aronsohn, Ann L. Gibbs, Joel Kimmel, Henry Colman