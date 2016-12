SAT.1 Emotions 01:10 bis 01:50 Krimiserie Criminal Minds: Beyond Borders Mord verjährt nicht USA 2016 2017-01-01 18:05 16:9 HDTV Merken In Johannesburg, Südafrika, verschwinden zwei amerikanische Brüder, die in den Semesterferien in der Bar ihrer Tante gearbeitet haben. Einer von ihnen wird kurz darauf tot und nach einem seltenen Brauch der Zulu verstümmelt aufgefunden. Kurz zuvor war es schon einer jungen Frau genauso ergangen. Dem IRT wird eine Spezialeinheit der südafrikanischen Armee und die Profilerin Doshi zur Seite gestellt, mit der Jack früher schon einmal zusammengearbeitet hat; für ihn problematisch, da es zu Doshis Methode gehört, mit den Toten zu sprechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Arnold Vosloo (Armand Smit) Mykelti Williamson (Brigadier General Yazee Zwane) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Laura Belsey Drehbuch: Christopher Barbour Kamera: Yasu Tanida Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini