SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:55 Krimiserie Criminal Minds: Beyond Borders Die Sehnsucht und der Tod USA 2016 2016-12-27 00:30 16:9 HDTV Die 16-jährige Emma reisst von zu Hause aus und fliegt auf eigene Faust in die Türkei. Dort verliert sich ihre Spur. Sie ist in den türkischen Austauschschüler Emir verliebt, der die USA wieder verlassen musste. Doch dieser weiss nichts von Emmas Reise, und sie ist auch nie bei ihm angekommen. Monty untersucht Emmas Rechner und stösst auf eine geheime Email-Korrespondenz mit einem unbekannten Hanim Atvan, der sie, angeblich in Emirs Namen, davon überzeugt hat, heimlich in die Türkei zu fliegen. Emma befindet sich unterdessen in der Gewalt des Terroristen Abu Hakim Al Badi und seiner Komplizin. Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Sonya Walger (Marion Codwell) Juliette Angelo (Emma Peters) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Matt Earl Beesley Drehbuch: Tim Clemente Kamera: Yasu Tanida Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini