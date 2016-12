SAT.1 Emotions 15:35 bis 16:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 235 D 2012 2016-12-28 08:35 16:9 HDTV Merken Laura möchte Martin ihre Klinikanteile übertragen, damit sie wieder als Assistenzärztin arbeiten kann. Saskia ist von dieser Vorstellung allerdings gar nicht begeistert. Shirely ist froh, dass Vicky auf das Geständnis ihrer Schwangerschaft äußerst positv reagiert. Ob Bernheimer diese Nachricht auch so gut aufnimmt, bezweifelt Shirley allerdings. Isabelle und Georg arbeiten immer noch eifrig an ihrem Plan, Saskia zu vernichten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Vicky Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern