SAT.1 Emotions 09:15 bis 09:40 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 136 D 2005 16:9 Merken Lisa glaubt, nicht für die Liebe geschaffen zu sein, und beschließt, sich voll und ganz auf Freunde und Arbeit zu besinnen. Sie stellt sich entschlossen gegen Davids Idee, seine Führungsposition mit unrechten Mitteln zu erkämpfen. Doch als sie von Agnes' Kündigung erfährt, wird diese Entschlossenheit auf eine schwere Probe gestellt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Alexander Sternberg (Max Petersen) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Hubertus Regout (Hugo Haas) Susanne Szell (Agnes Hetzer) Susanne Berckhemer (Britta Paul) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Laurenz Schlüter

