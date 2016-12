SAT.1 Gold 23:15 bis 00:05 Krimiserie Diagnose: Mord Das kleine Biest USA 1998 Merken Noelle terrorisiert ihre Mitschülerinnen auf der Highschool. Sie erweist ihnen gerne einen Gefallen - aber erwartet im Gegenzug dasselbe von ihnen. Shannon und Eric wollten nicht mitspielen und mussten mit dem Tod bezahlen. Schließlich wird auch Kelly erpresst. Noelle droht ihr, Dr. Mark Sloan, der gerade ein Seminar abhält, zu vergiften, falls sie nicht gehorcht. Verzweifelt sucht Kelly Rat bei Sloan. Und durch eine List kann dieser die junge Mörderin in eine Falle locken ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lieutenant Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Danielle Harris (Kelly) Paige Moss (Noelle) Will Estes (Eric) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Frank Thackery Drehbuch: Jacquelyn Blain Kamera: Lee Nakahara Musik: Dick DeBenedictis, Lou Forestieri