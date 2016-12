SAT.1 Gold 22:15 bis 23:15 Krimiserie Diagnose: Mord Moderator des Todes USA 1998 Merken Der beliebte Talkshow-Moderator Darren Tate zettelt in einer seiner Shows mit seiner Partnerin Mary einen heftigen Streit an, der damit endet, dass sie ihm einen Kinnhaken verpasst. In der nächsten Sendung zieht er eine Pistole und erschießt Mary. Das Ganze war als Gag gedacht - doch jemand hat die Platzpatronen mit echten vertauscht. Für Dr. Sloan kommen drei Verdächtige in Frage ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Mary Frann (Lucy Caruso) Regis Philbin (Darren Tate) Kathie Lee Gifford (Mary Montgomery) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christian I. Nyby II Drehbuch: Joyce Burditt Kamera: Frank Thackery Musik: Peter Myers, Dick DeBenedictis