SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Krimiserie Quincy Die falsche Blutprobe USA 1980 Merken Quincy und Sam stehen vor einem Rätsel. Sie haben zwei Blutproben vorliegen - angeblich von derselben Leiche - aber: in der einen Probe ist Kokain enthalten, in der anderen nicht. Die Medizinstudentin Harriet Bolin behauptet, der Pathologe Dr. Moore wolle einen Mord vertuschen. Gerichtsmediziner Quincy lässt es sich nicht nehmen, den kniffligen Fall selbst zu klären, wobei ihm ein Rabbi den entscheidenden Hinweis gibt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Harry Townes (Dr. Gilbert Moore) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Leslie Martinson Drehbuch: Preston Wood Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6