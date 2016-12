SAT.1 Gold 17:00 bis 17:50 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Explosion im Norden USA 1994 2016-12-28 10:55 Merken Während eines Fluges nach Vancouver müssen Jessica und die anderen Fluggäste unfreiwillig einen Zwischenstopp in Dominion in British Columbia machen. Zuerst fällt der mitreisende Polizist McPherson einem Attentat zum Opfer, dann wird Rick Shipley von der Bergbaugesellschaft erschossen aufgefunden. Um Licht in das mörderische Dunkel zu bringen, begibt sich Jessica gemeinsam mit Sergeant Dupont auf die Suche nach dem Täter ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Ana Alicia (Sgt. Hilda Dupont) Brian Frejo (George Quill) Alan Fudge (Brian Wade) Graham Greene (Peter Henderson) Jerry Hardin (Hamish McPherson) Marilyn Jones (Marie Comouche) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Pullen Shaw Drehbuch: Mark A. Burley Kamera: Ron Vargas Musik: Bruce Babcock Altersempfehlung: ab 6