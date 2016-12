Disney Channel 23:55 bis 00:20 Comedyserie Die Goldbergs Folge: 42 Nachhilfestunde USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Barry versucht den Respekt von Murray zu erlangen, indem er sich endlich mal einen Job sucht und eigenes Geld verdient. Er fängt nach einer Odyssee der Jobsuche bei einem Pizzadienst als Lieferfahrer an, allerdings ist er die reinste Katastrophe, und anstatt Geld zu verdienen, schuldet er der Pizzabude bald Geld. Das tut der Schönheit jedoch keinen Abbruch und Murray steht zu seinem missratenen Sohn... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wendi McLendon-Covey (Beverly Goldberg) Jeff Garlin (Murray Goldberg) Troy Gentile (Barry Goldberg) Hayley Orrantia (Erica Goldberg) Sean Giambrone (Adam Goldberg) George Segal (Albert Solomon) Michaela Watkins (Señora Taraborelli) Originaltitel: The Goldbergs Regie: David Katzenberg Drehbuch: Marc Firek, Lewaa Nasserdeen Musik: Michael Wandmacher