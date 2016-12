Disney Channel 20:15 bis 22:05 Drama Die Eisprinzessin USA, CDN 2005 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Schülerin Casey ist ein Bücherwurm und Physik-Ass und träumt eigentlich von einer Karriere als Eiskunstläuferin, während ihre Mutter sie zu einem Harvard-Stipendium drängt. Für ihre Bewerbung leitet sie die physikalischen Formeln ab, die beim Schlittschuhlaufen zum Tragen kommen. Am Eisring der ehemaligen Olympiade-Teilnehmerin Tina betreibt sie Nachforschungen. Tinas biestige Tochter und ihre Girls-Clique trainieren dort für die Regionalmeisterschaften. Sie sind zunächst wenig kameradschaftlich, als Casey beschließt ihre Theorie in Praxis umzusetzen und selbst Stunden zu nehmen... Highschool-Schülerin Casey Carlyle wird als Physik-Ass mit Chancen auf ein Harvard-Stipendium eingeführt. Für ihre Bewerbung leitet sie die physikalischen Formeln ab, die beim Schlittschuhlauf zum Tragen kommen. Dafür betreibt sie am Eisring der ehemaligen Olympiade-Teilnehmerin Tina Harwood ihre wissenschaftlichen Nachforschungen. Tinas biestige Tochter und ihre Girls-Clique trainieren dort für die Regionalmeisterschaften. Sie sind zunächst wenig kameradschaftlich, als Casey beschließt ihre Theorie in Praxis umzusetzen und selbst Stunden zu nehmen. Innerhalb kürzester Zeit erweist sie sich als Naturtalent und kann perfekte Dreifachsprünge landen. Ihre neue Passion enttäuscht Caseys Mutter, da sie den Sport für Zeitverschwendung und die knappen Kostüme für frauenverachtend hält. Zudem versucht Trainerin Tina Casey zunächst zu sabotieren, da sie fürchtet, sie könne ihre eigene Tochter ausstechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Trachtenberg (Casey Carlyle) Joan Cusack (Joan Carlyle) Kim Cattrall (Tina Harwood) Amy Stewart (Ann) Hayden Panettiere (Gen Harwood) Trevor Blumas (Teddy Harwood) Kirsten Olson (Nikki) Originaltitel: Ice Princess Regie: Tim Fywell Drehbuch: Hadley Davis Kamera: David Hennings Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 6