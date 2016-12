Disney Channel 17:05 bis 17:30 Trickserie Disneys Kim Possible Zecken - Alarm USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Bevor Kim nachsitzen muss weil sie zu spät kam, fliegt sie ins Amazonasgebiet, um einen Einbruch in Professor Acaris Labor zu untersuchen, bei dem eine CD-Rom mit den Plänen einer Roboter-Zecke entwendet wurde. Auf den Bildern der Überwachungskamera entdeckt Kim Shego, die fiese Assistentin des wahnsinnigen Wissenschaftlers Dr. Drakken. Schnell muss Kim feststellen, dass Dr. Drakken mit Hilfe der CD-Rom die Roboter-Zecke schon gebaut hat, denn sie hat sich auf ihrer Nase festgesaugt. Drakken und Shego wollen sich prompt ihr Eigentum zurückzuholen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kim Possible Regie: Chris Bailey Altersempfehlung: ab 6