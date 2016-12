Disney Channel 13:30 bis 13:55 Comedyserie Liv und Maddie Parkers erster Tag USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Parker überspringt zwei Schulklassen und kommt zu seinen älteren Geschwistern in die High-School. Aber wie verkraften sie, dass der kleine Bruder jede Aufgabe mit links bewältigt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dove Cameron (Liv Rooney / Maddie Rooney) Joey Bragg (Joey Rooney) Tenzing Norgay Trainor (Parker Rooney) Kali Rocha (Karen Rooney) Benjamin King (Pete Rooney) Emmy Buckner (Liv 2) Laura Kranz (High School Student) Originaltitel: Liv and Maddie Regie: Jody Margolin Hahn Drehbuch: Sylvia Green