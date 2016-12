ZDF neo 02:10 bis 03:40 Drama Fackeln im Sturm Folge: 11 Das Chaos regiert USA 1985 16:9 20 40 60 80 100 Merken Orry hat seinen Freund George aus dem Südstaatengefängnis befreit, in dem dieser schlimm gefoltert wurde. Am Weihnachtsabend taucht George überraschend bei seiner Familie in Pennsylvania auf. Die Wiedersehensfreude wird durch die Enthüllung der Machenschaften seines Bruders Stanley und dessen Frau Isabel in der väterlichen Fabrik getrübt. Beide haben im Familienbetrieb "Hazard Iron" Kanonen aus einer minderwertigen Metall-Legierung hergestellt, wodurch an der Front einige Kanoniere zu Tode kamen. George drohen zusätzliche Schwierigkeiten, da Isabel seine Unterschrift gefälscht hat. Stanley bringt so viel Anstand auf, dass er seinem Bruder gegenüber die Verantwortung für diese Verbrechen auf sich nimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Swayze (Orry Main) James Read (George Hazard) Lesley-Anne Down (Madeline Fabray LaMotte) Wendy Kilbourne (Constance Flynn Hazard) Kirstie Alley (Virgilia Hazard) Jean Simmons (Clarissa Main) Terri Garber (Ashton Main Huntoon) Originaltitel: North and South Regie: Kevin Connor Drehbuch: Richard Fielder Kamera: Jacques Marquette Musik: Bill Conti