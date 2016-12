ZDF neo 00:45 bis 02:10 Drama Fackeln im Sturm Folge: 10 Unversöhnliche Rache USA 1985 16:9 Merken 1864 tobt der Krieg zwischen Nord und Süd mit unverminderter Härte weiter. George und Orry geraten beide in Kriegsgefangenschaft. Mit Hilfe von Georges Schwester Virgilia gelingt Orry die Flucht. Durch einen Detektiv lässt er seine Frau Madeline suchen. Diese hat wegen des Intrigenspiels von Orrys Schwester Ashton die Plantage verlassen und ist nach New Orleans gegangen, wo sie einen Jungen zur Welt bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Swayze (Orry Main) Lesley-Anne Down (Madeline) Kirstie Alley (Virgilia Hazard) Olivia De Havilland (Mrs. Neal) Anthony Zerbe (General Grant) Wayne Newton (Captain Turner) Jim Metzler (James Huntoon) Originaltitel: North and South Regie: Kevin Connor Drehbuch: Douglas Heyes, Richard Fielder Kamera: Jacques Marquett Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12