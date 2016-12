ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Lewis Folge: 5 Partitur des Todes GB 2008 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Besuch einer Box-Veranstaltung trifft sich Prof. Cole mit seinem Kollegen Richard Helm im noblen Portobello Club. Nach reichlich Alkohol werden sie des Clubs verwiesen. Die beiden begeben sich in Helms Wohnung. Dort wird Prof. Cole wenig später ermordet. Richard Helm gibt an, zur Tatzeit auf dem Weg zu einem Getränkeladen gewesen zu sein. Neben offensichtlichen Verdächtigen führt eine Spur in die DDR. Immer wieder stoßen Lewis und Hathaway auf Hinweise auf die Musik Richard Wagners und auf den Decknamen "Siegfried", hinter dem sich ein ehemaliger Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit verborgen haben könnte. Ganz abwegig erscheint diese Theorie nicht, denn Richard Helms Vater war Deutscher und ein international anerkannter Wagner-Experte, der 1985 in der Stasi-Haft starb. Auch Richards Mutter Waltraud, genannt Valli, lebt seit dem Tod ihres Gatten in Oxford. Bei ihr findet Lewis nicht nur Hinweise, wie sich die seltsamen Notizen Prof. Coles zu Wagner, Siegfried, Votan und Vatermord deuten ließen, sondern Lewis erfährt auch, dass Valli und er einen gemeinsamen Bekannten hatten, nämlich den legendären Chief Inspector Morse. Aber es gibt noch jemanden, der sich für "Siegfried" interessiert. Kurz nachdem der Student Milo Hardy, der bei Prof. Cole über die letzten Tage des Kommunismus gearbeitet hat, aus Berlin zurückkehrt, wo er offenbar alte Stasi-Akten eingesehen hat, stirbt er unter mysteriösen Umständen. Hat er das Geheimnis um "Siegfried" gelöst und hat ihn dies das Leben gekostet? Während sich Hathaway auf Milos Spuren nach Berlin begibt, um in den Archiven der Stasi nach dem Namen desjenigen zu suchen, der sich hinter "Siegfried" verbirgt, bemüht sich die charmante und attraktive Anne Kriel, der gemeinsam mit ihrem ungeliebten Gatten der Portobello Club gehört, sehr um die Gunst von Inspektor Lewis, der ihren Flirtversuchen nicht ganz abgeneigt zu sein scheint. Bevor Inspektor Lewis und Hathaway diesen Fall zu den Akten legen können, erkennen sie, dass der Mord an Prof. Cole und der Tod seines Studenten Milo Hardy zwar beide mit dem geheimnisvollen "Siegfried" in Verbindung stehen, jedoch anders, als es der Augenschein zunächst vermuten ließ. Nicht auszuschließen, dass dieser Fall noch ein drittes Todesopfer fordern wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Whately (DI Robert Lewis) Laurence Fox (DS James Hathaway) Rebecca Front (Innocent) Clare Holman (Dr. Laura Hobson) Tom Goodman-Hill (Richard Helm) Niall Buggy (R.G. Cole) Ben Batt (Milo Hardy) Originaltitel: Lewis Regie: Bill Anderson Drehbuch: Dusty Hughes Kamera: Chris O'Dell Musik: Barrington Pheloung Altersempfehlung: ab 12